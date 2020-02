Live: Rendi-Wagner nach dem SPÖ-Präsidium

Statement von Pamela Rendi-Wagner nach dem SPÖ-Präsidium. Wir berichten ab 11:30 Uhr.

Die SPÖ rüstet sich für ihre Mitgliederbefragung. In den heutigen Sitzungen von Präsidium und Vorstand werden sowohl Zeitraum als auch Fragen festgelegt. Ein Schwerpunkt dürfte im Bereich Soziales liegen, aber auch Sicherheitsfragen könnten den Mitgliedern vorgelegt werden.

Beschluss bis Ende April

Sozialstaat-Angelegenheiten

Spannend wird zuletzt, ob man sich auch an Statutarisches heranwagt, etwa in der Frage, wie der Parteivorsitz zu wählen ist. Einzelne Teilorganisationen der Partei hatten sich in ihrem Bereich zuletzt für eine Direktwahl entschieden.