Live: Parteichefs reden nicht mit Kurz - Kanzler nimmt Stellung

Der innenpolitische Poker nach dem Bruch der türkis-blauen Koalition wird immer spannender.

Live vom Kurz-Statement

Liveticker von der Regierungskrise

Parteichefs kamen nicht zu Kurz

Sebastian Kurz und seine ÖVP kämpfen um den Erhalt des Kanzlersessels. SPÖ und FPÖ halten sich noch bedeckt, ob sie Kurz in der Nationalratssondersitzung am Montag das Misstrauen aussprechen werden, sie haben sich am Donnerstag aber schon zusammengeschlossen, um gemeinsame Sache gegen Kurz zu machen.