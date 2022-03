Live: ÖVP im Visier - U-Ausschuss startet

Am ersten Tag des ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss eröffnet Bundeskanzler Karl Nehammer den Reigen der Befragten.

Am Mittwoch tritt erstmals der U-Ausschuss zu vermeintlichen Korruptionsaffären im Umfeld der ÖVP zusammen. Als erste Auskunftsperson ist Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) geladen. Nach ihm ist ÖVP-Spender und Unternehmer Alexander Schütz an der Reihe. Am Donnerstag folgen Ex-Finanzminister Eduard Müller und der frühere Abgeordnete Peter Pilz.