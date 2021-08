Live! Lauterach hofft auf Sieg, Bregenz in Egg Favorit

Mit zwei Spielen wird der nächste Spieltag in der VN.at Eliteliga eingeläutet.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Lauterach vs Rotenberg

Die Wälder haben durch Verletzungspech und Sperren von Akteuren erhebliche personelle Sorgen wie Lauterach und konnten nie in Bestbesetzung antreten. Das Spiel der Tabellennachbarn steht aber ganz im Zeichen von Elvis Alibabic. Der 27-jährige gelernte klassische Mittelstürmer und Goalgetter schnürte von 2015 bis Ende 2020 für Lauterach die Schuhe. Der torgefährliche Angreifer hatte einen wesentlichen Anteil am sportlichen Höhenflug des Traditionsverein von der Hofsteiggemeinde. In den sechs Saisonen erzielte Alibabic mehr als hundert Meisterschaftstore und stürmt seit dieser Meisterschaft für Rotenberg. Zusammen mit dem Deutschen Kevin Bentele zählt Alibabic zu den besten Scharfschützen in der Eliteliga. Der erste Saisonsieg für Lauterach ist überfällig. Zwei Remis und zwei Niederlagen stehen auf der Habenseite, Rotenberg hat drei Zähler mehr als Lauterach aber auch ein Spiel mehr ausgetragen. Es wird ein richtungsweisendes Spiel, wohin die Reise in den nächsten Wochen gehen wird. Lauterach Trainer Ingo Hagspiel (40) schenkt Marc Andre Bursac (26) wie zuletzt beim 2:2-Auswärtsremis in Hohenems erneut das Vertrauen. Die anderen Goalies Nicolas Mohr (Trainingsrückstand) und Lukas Kusche (erhält eine Pause) sind aber bald wieder einsatzbereit. Ismet Güler (21), Aleksej Martinovic (20) und Dominique Chiste (18) fehlen Lauterach seit längerem wegen Verletzungen. „Kompakt in der Defensive stehen und das Traumsturmduo der Wälder in den Griff bekommen und vor allem die erbitterten Zweikämpfe im Mittelfeld gewinnen. Für Tore sind wir immer gut genug“, lautet das Erfolgsrezept von Lauterach Coach Hagspiel.