Live-Konferenz mit Ergebnis aller Unterhaus-Spiele

Von der Vorarlbergliga bis zur 5. Landesklasse plus Frauen Vorarlbergliga wird am Samstag auf den Ländle-Spielfelder gespielt.

Die Live-Konferenz mit Ergebnis aller Samstag Unterhauspartien

Lösbare Aufgaben für die fünf Erstplatzierten am kommenden Spieltag in der Vorarlbergliga. Spitzenreiter Lochau empfängt Mittelständler Höchst. Dabei kommt es zum Duell der zwei stärsten Torschützen in dieser Leistungsstufe. Der 17-fache Torschütze Julian Rupp hat vor der Saison von den Leiblachtalern zum Jubilar Höchst ins Rheindelta gewechselt. Der 28-jährige Topstürmer spielte zuvor zweieinhalb Jahre für Lochau und kehrt an seine alte so erfolgreiche Wirkungsstätte zurück. Es wird ein ganz besonderes Wiedersehen für Rupp. Stefan Maccani (32) hat für den Tabellenführer Lochau schon 16 Mal ins Schwarze getroffen. Der Zweite Alberschwende bekommt es zuhause mit Hard zu tun, also ein Aufeinandertreffen von zwei ehemaligen Regionalligaklubs. Die Wälder sind seit elf Meisterschaftsspielen in Serie ungeschlagen (8 Siege, 3 Remis). Der Dritte Göfis braucht gegen Fußach den sechsten Heimerfolg um im Aufstiegskampf dran zu bleiben. Die unangenehmste Aufgabe von den Aufstiegsaspiranten hat wohl Altach Juniors im so engen, kleinen Bergstadion in Bizau vor sich. Der Tabellenfünfte Nenzing will im Oberlandderby gegen Schruns die Erfolgsbilanz von vier Siegen und einem Remis in Folge fortsetzen. Die ersten fünf Erstplatzierten trennen vier Spieltage vor dem Herbstende nur sieben Punkte.