Live-Konferenz mit Ergebnis aller Unterhaus-Spiele

Hochbetrieb herrscht am Samstag auf den Vorarlberger Fußballplätzen. VOL.at tickert die Partien von der Vorarlbergliga bis zur 4. Landesklasse live.

Sechs Spieltage sind im Herbstdurchgang in der Vorarlbergliga noch ausständig. Langsam trennt sich die Spreu vom Weizen. Zwei vorentscheidende direkte Duelle im Kampf um den Halbzeittitel stehen am kommenden Wochenende an. Im Topspiel stehen sich der Tabellenzweite Alberschwende und Spitzenreiter Lochau heute um 14 Uhr gegenüber. Alberschwende hat die letzten neun Meisterschaftsspiele in Serie nicht mehr verloren, sechs Siege und drei Remis stehen zu Buche. Lochau ist auswärts noch unbesiegt. Der Dritte Göfis empfängt den Fünften Höchst heute um 16 Uhr. Das Team der Stunde in der Vorarlbergliga sind aber die Altach Juniors. Fünf Meisterschaftsspiele in Folge haben die Rheindörfler eingefahren und als Fünfter liegt das Team um Trainer Cetin Batir nur noch sechs Zähler hinter einem Aufstiegsplatz in die VN.at Eliteliga Vorarlberg. Die zweite Kampfmannschaft der Altacher hat in zwölf Partien nicht weniger als 45 Tore geschossen (Schnitt 3,75 Tore pro Spiel) und ist natürlich die Torfabrik in dieser Leistungsstufe. Die zweite Garnitur der Altacher hat schon fünfzehn (!) Kaderspieler aus der Profiabteilung eingesetzt und gilt auch als klarer Aufstiegsaspirant. In Ludesch sind die Altach Juniors klarer Favorit.