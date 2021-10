Entscheidung im Kampf um den Herbstmeistertitel stehen am Samstag im Amateurfußball an.

Die Live-Konferenz mit Ergebnis aller Samstag Spiele im Unterhaus

Mit Krumbach (3. Landesklasse) und SPG SV Buch 1c (5. LK Unterland) stehen schon zwei Herbstmeister fest. Krumbach liegt sieben Zähler vor Höchst 1b klar in Front. SPG Buch 1c hat vier Punkte Vorsprung auf Verfolger SPG Egg/Andelsbuch 1c. In der Landesliga (Hittisau) und in der 1. Landesklasse (Schwarzenberg) sind weitere zwei Wälderklubs vor den letzten 90 Minuten im Herbstdurchgang an der ersten Stelle. Apropos Schwarzenberg: Sebastian Trittinger (40), der für kurze Zeit das Traineramt niedergelegt hat, saß schon letzte Woche auf der Betreuerbank von Schwarzenberg in der Kräherau. Showdown um den bedeutungslosen Herbstmeistertitel in der Vorarlbergliga. Seit dem 3. Spieltag liegt der SV Lochau, das sind vierzehn Spieltage in Folge, an der Tabellenspitze. Allerdings hat das Team um Trainer Rifat Sen (31) nur einen Punkt Vorsprung auf den Zweiten Alberschwende. Lochau gastiert beim ehemaligen Regionalliga West-Dino Hard im Waldstadion. Ohne Kapitän Fabio Feldkircher (23) und Niklas Außerlechner (23/beide gelbgesperrt) erschwert sich die Aufgabe der Leiblachtaler in Hard in doppelter Hinsicht. Kein leichtes Unterfangen auch für Alberschwende. Die Truppe um Spielertrainer Rene Fink (29) müssen bei Heimmacht Fußach antreten. Fußach ist das einzige Vorarlbergliga-Team, das zuhause noch keine Niederlage einstecken musste und saisonübergreifend acht Heimspiele in Folge ungeschlagen blieb. Das Topspiel in der V-Liga bestreiten zum Abschluss am Sonntag (16 Uhr) Cashpoint-Arena die SCR Altach Juniors und der FC Nenzing. Die Walgauer sind seit fünf Partien unbesiegt, vier Siege, ein Remis. Nenzing Goalie Reuf Durakovic (27) kehrt somit an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der großgewachsene Torhüter will seine Torsperre von exakt 372 Minuten weiter erhöhen.