Live-Konferenz der Samstag-Spiele im Unterhaus

Von der Vorarlbergliga bis zur 5. Landesklasse inklusive der Frauen Ligen wird auf vielen Plätzen gespielt.

Alle Ergebnisse, Tore aller Samstag Spiele im Ländle Amateurfußball

Der Oberländer Traditonsklub SC Göfis wurde im Jahre 1998 Meister in der Vorarlbergliga und verzichtete damals auf den Aufstieg in die Regionalliga West. An diese sportlichen Glanzzeiten knüpft derzeit das Team um Erfolgscoach Rainer Spiegel an. Nach neun Spieltagen liegt Göfis in der Vorarlbergliga punktgleich mit dem Spitzenreiter Lochau auf dem zweiten Tabellenplatz, dieser Rang würde zum Aufstieg in die VN.at Eliteliga Vorarlberg genügen. Im Vorjahr lag Göfis zum Saisonabbruch nach vierzehn Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. In dieser Saison haben die Göfner schon 20 Zähler geholt. Der Sportplatz Hofen ist eine wahre Festung geworden: Mit vier Siegen und einem Remis ist man zuhause noch unbesiegt und dreizehn von 20 Punkten wurde vor dem treuen Publikum eingefahren. „Die Gegner kommen nicht mehr gerne zu uns“, so Göfis Trainer Rainer Spiegel. „Ich will aus Göfis eine Spitzenmannschaft in der Vorarlbergliga machen. Es ist ein qualitativ guter Kader mit richtig starken Kickern. Natürlich wollen wir jetzt nach dem Klassestart auch so lange wie möglich vorne mitspielen“, fügt Spiegel hinzu. Acht bis zehn Eigenbauspieler stehen in der Startaufstellung der Göfner und dieser Weg wird kontinuierlich fortgesetzt. Für Göfis warten aber nun die Wochen der Wahrheit gegen Klubs von der oberen Tabellenhälfte. Übrigens: Mit Ludesch, Meiningen, Schruns und Feldkirch zieren gleich vier Oberländerklubs die letzten vier Plätze in der Vorarlbergliga-Tabelle.