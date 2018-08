Diese Stars und noch weitere kannst du auf dem Hafenfest in Bregenz treffen.

Live in Bregenz auf dem Hafenfest: Celina Blogsta, Chaosflo44 und Co!

Triff am Sonntag, den 26. August die Stars der Social-Media-Szene persönlich, denn die Influencer Video Con presented by spark7 nimmt Kurs auf das Hafenfest in Bregenz. Komm ab 11:00 Uhr zur Green Stage neben dem Hafengebäude – VOL.AT und das Wann&Wo sind ebenso vor Ort.

Deine Instagram- und Youtube-Stars kannst du jetzt hautnah erleben und mit ihnen einen entspannten Talk führen. Freu dich auf eine geile Bühnenshow und die Autogrammstunden der Influncer. Zum Relaxen stehen außerdem chillige VOL.AT-Liegestühle zur Verfügung – don’t miss!

Deine Social-Media-Helden auf der Green Stage Neben Celina Blogsta, der absoluten Beauty- und Livestyle-Queen, tummeln sich weitere Instagram und Youtube-Kings auf der Green Stage. Gaming-Hero Chaosflo44, Entertainmment- und Comedy-Star Daniel Fila, Supertalent-Teilnehmer Beatbox Fii sowie das Power-Paar Mira & Adam. Die Influencer Con wird zum absoluten Hotspot. Und du bist mittendrin!

Bühnenshow und Autogrammstunde Verpasse keinesfalls, wenn deine Idole auf der Bühne zeigen, was sie können und wer sie sind. Ab 11:00 Uhr geht’s los, die Bühneshows und Autogrammstunden finden ab 12:00 Uhr statt. Kids und Teens sind bei freiem Eintritt herzlich eingeladen auf der Influencer Video Con presented by spark7 auf dem Hafenfest in Bregenz vorbeizukommen. Influencer, VOL.AT und Wann&Wo freuen sich auf deinen Besuch.

Facts zur Influencer Video Con in Bregenz Sonntag, 26.8.2018, ab 11:00 Uhr am Hafenfest in Bregenz / Green Stage neben dem Hafengebäude

Ab 12:00 Uhr Bühnenshow und Autogrammstunden mit:

Chaosflo44, Minecraft Gamer

Celina_Blogsta, Beauty Lifestyle Trends

Daniel Fila, Entertainment Comedy Challenges

Beatboxer Fii, RTL Show „Das Supertalent“, Beatboxing Music

Mira & Adam, Acoustic Love Wanderlust