Live: Heute geht es um die Nachwuchs-Meistertitel

Heute werden in Dornbirn die Finale der Fußball-Landesmeisterschaften in den Altersklassen U14, U16 und U18 ausgetragen - Im Livestream auf VOL.AT ab 9.45 Uhr.

Am Samstag, den 24. Juni 2023, findet im Stadion Birkenwiese in Dornbirn der traditionelle VFV-ASVÖ-Nachwuchsfinaltag statt. An diesem Tag finden die Finalspiele um die Landesmeisterschaft in den Altersklassen U14, U16 und U18 statt. In den Pausen zwischen den Finalspielen werden zudem die Gruppensieger in den Altersklassen U13, U14, U16 (m/w) und U18 gekürt.