Live! Hartberg und Austria Wien kämpfen um EC-Platz

Im Halbfinale für einen Europacup-Startplatz im Sommer sind die Steirer der Favorit.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Hartberg vs Austria Wien

Der TSV Hartberg und FK Austria Wien trafen bereits 2019/20 in der Bundesliga im Rahmen des Playoffs aufeinander – damals allerdings im Finale. Hartberg gewann im Juli 2020 auswärts mit 3:2, wodurch das 0:0 im Rückspiel daheim für einen Gesamtsieg der Steirer reichte.

Der FK Austria Wien und der TSV Hartberg bestritten 2020/21 bereits ein K.O.-Spiel. Die Austria gewann am 25. November 2020 das Uniqa-ÖFB-Cup-Achtelfinale daheim gegen Hartberg mit 5:3. Dies war das 4. Einzel-K.O.-Spiel zwischen diesen beiden Teams, die allesamt im Rahmen des Uniqa-ÖFB-Cups stattfanden. Der FK Austria Wien gewann alle 4 Spiele – 3 davon zu null.

Der TSV Hartberg gewann gegen den FK Austria Wien 2 BL-Heimspiele in Folge und ist seit 4 BL-Heimspielen gegen die Wiener Austria ungeschlagen (je 2 Siege und Remis) – beides erstmals in der Tipico Bundesliga.

Der TSV Hartberg ist seit 9 Heimspielen ungeschlagen (5 Siege, 4 Remis) – erstmals so lange in der Tipico Bundesliga. Hartberg blieb 2020/21 in Heimspielen gegen Teams der diesjährigen Qualifikationsgruppe ungeschlagen.