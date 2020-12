Massentests: Schröcken liegt bei den Anmeldungen vorne

LH Markus Wallner und Landesrat Christian Gantner informierten über den Ablauf der Massentestungen am Wochenende. In Schröcken haben sich bereits über 30 Prozent der Einwohner zum Test gemeldet.

In Vorarlberg haben sich innerhalb von eineinhalb Tagen 45.000 Personen zu den am Wochenende (4. bis 6. Dezember) stattfindenden Corona-Massentests angemeldet. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) nannte das am Dienstag einen "guten Start" und appellierte weiter an die Bevölkerung, an den Tests teilzunehmen. Der Lockdown zeige Wirkung, die Infektionszahlen seien stark rückläufig, doch müsse es gelingen, sie noch weiter nach unten zu drücken, so Wallner.

80 Teststationen in Vorarlberg

In Vorarlberg werden am Wochenende in 80 Teststationen von 7.00 bis 17.00 Uhr Corona-Tests durchgeführt. Innerhalb einer Stunde kann das Ergebnis per SMS oder telefonisch (Tel. 05574/601-600) abgefragt werden. Um Wartezeiten an den Teststationen zu vermeiden, sind Anmeldungen unter www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet notwendig. Unter dem Motto "Ganz Vorarlberg testet" trete man in großer Solidarität gemeinsam gegen die Pandemie an, betonte Wallner.

Impfung ab Jänner wahrscheinlich

Der Landeshauptmann sah Massentestungen in Kombination mit einer wahrscheinlich ab Jänner möglichen Corona-Impfung als Strategie an, "um aus permanenten Lockdowns herauszufinden". Man habe bisher keine so guten Instrumente "wie jetzt" zur Verfügung gehabt. Mit den ersten Massentests werde man wichtige Erfahrungen für mögliche weitere große Testungen im nächsten Jahr sammeln. Landesrat Christian Gantner (ÖVP) erinnerte daran, dass mit der Massentestung am Wochenende wohl gleich viele Corona-Infizierte "herausgefischt werden können, wie wir jetzt aktuell Fälle haben".

Neues Dashboard für Anmeldungen

Der Stand der Anmeldungen zu den freiwilligen Massentestungen - insgesamt und für jede Gemeinde - kann ab sofort online unter vorarlbergtestet.lwz-vorarlberg.at/dashboard abgerufen werden. Aktuell (Stand 13 Uhr) liegen die Gemeinden Schröcken und Damüls mit über 30 Prozent der Einwohner vor Lech mit 22 Prozent. Insgesamt sind schon über 45.000 Vorarlberger dabei - Tendenz steigend!

Die Teststation in Ihrer Wohnortnähe

BEZIRK BLUDENZ

BEZIRK BREGENZ

BEZIRK DORNBIRN

BEZIRK FELDKIRCH