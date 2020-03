Live: Finanzminister präsentiert Maßnahmen gegen Krise

Im Rahmen des vom Parlament am Wochenende eingerichteten 4 Mrd. Euro-Hilfsfonds soll es auch Bargeldhilfen für Einpersonenunternehmen geben.

"Cash on the Hand"

Für Einpersonenunternehmen "die ja fast im Prekären arbeiten" werde es "Cash on the Hand" geben, kündigte Kogler Bargeldhilfen zur Überbrückung der Corona-Krise an. Kurz bestätigte das. Am Samstag hatte die Regierung einen vorerst mit 4 Mrd. Euro dotierten Hilfsfonds angekündigt, der weitere Fonds speisen soll. So sind auch zwei Härte-Fonds für Einpersonenunternehmen (EPU) und Familienbetriebe geplant.