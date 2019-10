Live: Erste Nationalratssitzung nach der Wahl

Der neu gewählte Nationalrat wird am Mittwoch zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentreten.

Live ab 12:15 Uhr

Fahrplan

Eröffnet wird die Sitzung mit der Intonation der Bundeshymne und der Europahymne. Nach der Angelobung der Mandatare ist das neue Nationalratspräsidium zu wählen, wobei die Abgeordneten zunächst über den Präsidenten bzw. die Präsidentin des Nationalrats entscheiden. Danach erfolgt, jeweils getrennt, die Wahl des Zweiten und Dritten Präsidenten bzw. der Zweiten und Dritten Präsidentin. Davor ist eine Debatte mit einer Blockredezeit von maximal 23 Minuten je Fraktion vorgesehen. Bis zur Wahl des neuen Nationalratspräsidenten bzw. der neuen Nationalratspräsidentin leitet der "alte" Präsident, also Wolfgang Sobotka, die Sitzung.

Sitzplan und Wiener Stunde

Was den Sitzplan betrifft, wurde einvernehmlich festgelegt, dass die ÖVP - vom Präsidium aus gesehen - wieder die Plätze ganz rechts im Plenarsaal einnehmen wird. Die SPÖ sitzt wie bisher ganz links. Dazwischen verteilen sich die FPÖ (Mitte rechts), die Grünen (links) und die NEOS (Mitte links), wobei jede Fraktion zumindest einen Platz in der ersten Reihe haben wird. Der fraktionslosen Abgeordneten Philippa Strache wird links in der letzten Reihe ein Sitz zugewiesen werden.