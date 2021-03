Live! Entscheidung über den Einzug ins Ö-Cupfinale

Vier Bundesligisten haben sich für das Halbfinale qualifiziert aber nur ein Duo erreicht das Endspiel am 1. Mai in Klagenfurt

Die erste große Titelentscheidung der Saison 2020/21 naht in Riesenschritten, denn am Mittwoch steht bereits das Halbfinale im Uniqa ÖFB Cup am Programm.



Zum Auftakt treffen zwei Teams aufeinander, die den heimischen Fußball in dieser Saison in der UEFA Europa League würdig vertreten haben. Der RZ WAC fordert in der Lavanttal-Arena den LASK und möchte erstmals in der Vereinsgeschichte eine Cup-Finalteilnahme auf Kärntner Boden realisieren. Die Linzer reisen aber wohl als leichter Favorit ins Lavanttal. Während die Oberösterreicher in der Österreichischen Fußball-Bundesliga noch in Schlagdistanz zum FC Red Bull Salzburg sind, kämpft der WAC um den Einzug in die Meistergruppe. Zudem konnten die Linzer beide Liga-Duelle souverän für sich entscheiden. ORF 1 überträgt dieses Spiel ab 18:50 Uhr live. Ankick ist um 19:00 Uhr.



Egal wer am Mittwoch ins Finale einzieht, auch dort wartet definitiv ein harter Brocken. Denn im zweiten Semifinale kommt es zum Schlagerspiel SK Sturm Graz vs. FC RB Salzburg. Besonders die Bullen brennen auf eine Revanche. Einerseits hat der amtierende Cup-Champion mit den Grazern noch eine Rechnung für das verlorene Finale 2018 zu begleichen, andererseits behielt Sturm ebenso in beiden Bundesliga-Duellen 2020/21 die Oberhand. Fix ist jedenfalls, dass beide Teams bereits Final-Luft schnuppern können. Aufgrund von Rasen-Problemen in Graz wird das Duell – wie bereits das Bundesligaspiel am vergangenen Sonntag – im Wörthersee Stadion, dem Finalstadion des ÖFB Cups, ausgetragen. Ankick ist um 21:05 Uhr.



Das Halbfinale im Überblick:RZ WAC vs. LASK Linz Mittwoch