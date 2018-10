Live: Edward Snowden spricht in Innsbruck

Vor mehr als 1000 Studierenden und Gästen im Congress Innsbruck wird Whistleblower Edward Snowden im Rahmen einer Live-Schaltung sprechen, Fragen beantworten und mit den Anwesenden diskutieren.

Vor 5 Jahren hat Whistleblower Edward Snowden mit der Offenlegung illegaler Überwachungspraktiken von Geheimdiensten und massiven Eingriffen in die Privatsphäre ein weltweites politisches Erdbeben ausgelöst. Seither ist Edward Snowden auf der Flucht. Er lebt in Russland, sein Aufenthalt ist geheim.

Der Veranstaltung persönlich beiwohnen wird Rechtsanwalt Robert Tibbo, der Edward Snowden damals nach seiner Pressekonferenz in Hongkong in Sicherheit gebracht und die Ausreise nach Moskau ermöglicht hat. Robert Tibbo wird im Anschluss an die Veranstaltung für ein Pressegespräch mit Journalisten zur Verfügung stehen.