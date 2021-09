Live! DSV - Austria Lustenau, Rotenberg gegen Bregenz

Die Haselstauder wollen die Heimserie prolongieren und die Wälder den ersten Erfolg zuhause einfahren. VOL.at tickert live.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Dornbirner SV - Austria Lu.A.

Aufstiegskandidat gegen Abstiegsaspirant heißt es zur Sonntagsmatinee in Haselstauden. Heimmacht Dornbirner SV empfängt im Nachbarschaftsduell die Amateure von Austria Lustenau. Das Team von Trainer Björn Gasser (35) hat alle bisherigen fünf Heimspiele in dieser Saison für sich entschieden und weist ein Torverhältnis von 14:7 auf. Die Haselstauder haben fast vier Mal so viele Punkte auf dem Konto als die Truppe von Coach Michael Kopf (63). Dem Dritten Dornbirner SV fehlen zwar sechs Kaderspieler aufgrund von Verletzungen aber das halbe Dutzend an Heimsiegen vollmachen lautet das klare Ziel. Die Emma&Eugen Arena ist längst zur einer Festung geworden. „Es wird sicher ein hartes Stück Arbeit, weil man nie weiß wieviele Profis der Austria auflaufen werden“, sagt DSV-Sportchef Marcel Lipburger (44). Die zweite Kampfmannschaft der Grün-Weißen hat zuletzt zwei Remis geholt und aufsteigende Tendenz gezeigt. Mit Vollprofi Daniel Tiefenbach und Kapitän Florian Riedmann hat die zweite Austria Garnitur im Mittelfeld auch Qualität in ihren Reihen. „Meine Mannschaft ist um vieles besser geworden als noch zum Saisonstart. Es ist nicht mehr so leicht gegen meine Schützlinge zu gewinnen“, meint Austria Lustenau Amateure Coach Michael Kopf und sagt dem Favorit den Kampf an.Im Vorfeld des Nachbarschaftsduell spricht aber eigentlich alles für Julian Schelling und Co.