Live! Die sieben Spiele in der Fußball Vorarlbergliga

Im Mittelpunkt des dritten Spieltag in der Vorarlbergliga steht das Derby Hard gegen Fußach. Alle Partien im VOL.AT-Livecenter.

Die Live-Konferenz der sieben Spiele in der Vorarlbergliga

Nur drei Kilometer, genauer gesagt die Rheinbrücke, trennen die beiden Vorarlbergligavereine Hard und Fußach. Am dritten Spieltag in der Vorarlbergliga kommt es zum einzigen Nachbarschaftsduell der beiden Rheindelta-Gemeinden. Hard ist mit einem 5:1-Derbyerfolg in Höchst in die Saison gestartet, Fußach unterlag in Lochau mit 2:4. „Die neuformierte Mannschaft ist schnell zusammengewachsen, eine gute Mischung aus Routiniers und jungen Eigenbauspielern soll uns ein einstelliger Tabellenplatz bescheren, die Eliteliga ist kein Thema“, so Hard Sportchef Christian Tschofen. Das Sambatrio Junior Delcio, Samir Luiz Sganzerla und Lucas Alves Gomes plus Hard-Urgestein und Kapitän Markus Grabherr, Benjamin Böhler und Standardspezialist Sebastian Beer sollen ein Garant für sportlich gute Zeiten im Waldstadion darstellen. Allerdings ist der Fokus auf den Einbau von jungen Eigenbauspielerin gerichtet, zuletzt waren in Höchst sieben Eigene in der Startaufstellung von Hard im Einsatz. Ein besonderes Spiel wird das Derby Hard gegen Fußach für Martin Bartolini. Der 34-jährige Mittelstürmer von Fußach kehrt nach siebzehn Jahren ins Waldstadion Hard zurück und will natürlich mit Toren für das Team um Neotrainer Pablo Chinchilla glänzen. Hard mit Coach Herbert Sutter muss auf Rotsünder Lucas Alves Gomes verzichten, sonst steht der gesamte Kader zur Verfügung.