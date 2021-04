Live! Die Konferenz in der österreichischen 2. Liga

Am Karfreitag abend wird der komplette 20. Spieltag in der Fußball 2. Liga gespielt. Hit ist GAK gegen Liefering.

Die Live-Konferenz mit allen Daten aller Freitag-Spiele in der 2. Liga

Fußball 2. Liga 2020/2021, 20. Spieltag: FC Wacker Innsbruck vs SKU Amstetten Freitag 18.10 Uhr; SK Vorwärts Steyr vs SC Austria Lustenau Freitag 18.30 Uhr; Young Violets Austria Wien vs Kapfenberg Freitag 18.30 Uhr; FC Mohren Dornbirn vs FC BW Linz Freitag 18.30 Uhr; SV Lafnitz vs SK Rapid Wien II Freitag 18.30 Uhr; FC Juniors OÖ vs SV Horn Freitag 18.30 Uhr; Grazer AK vs FC Liefering Freitag 18.30 Uhr; FAC Wien vs SK Austria Klagenfurt Freitag 20.25 Uhr;