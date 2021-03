Live! Die Konferenz in der 2. Liga bringt Abbruch und Absage

Fünf der acht Spiele in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs gehen schon am Freitag abend über die Bühne

Die Live-Konferenz aller Freitag-Spiele mit allen Fakten, Ergebnisse

Fußball 2. Liga 2020/2021, 19. Spieltag: SKU Amstetten vs FC BW Linz nach 37 Minuten wegen starken Schneefall abgebrochen; Kapfenberger SV vs FAC Wien 1:0 (1:0); FC Liefering vs FC Juniors OÖ nach 15 Minuten wegen starkem Schneefall abgebrochen; SV Horn vs Young Violets Austria Wien abgesagt wegen starkem Schneefall; Grazer AK vs SV Lafnitz Freitag 20.25 Uhr;