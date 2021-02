Live! Die beiden ersten Halbfinalisten werden ermittelt

Mit dem Spiel Kapfenberg vs Wolfsberg und Sturm Graz vs Underdog Vienna wird das ÖFB Cup, Viertelfinale eröffnet.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel Kapfenberg vs Wolfsberger AC

Der Liveticker vom Spiel mit Daten von Sturm Graz vs Vienna

Zum Auftakt fordert die KSV 1919 den RZ Pellets WAC heraus und möchte mit dem Halbfinal-Einzug die Sensation realisieren. Trotz der winterlichen Verhältnisse während der vergangenen Tage, konnte das Franz-Fekete-Stadion nach einer weiteren Platzkommissionierung am Mittwochabend als Spielort bestätigt werden.



Zur Primetime gastiert am Freitag der First Vienna FC 1894 bei Bundesligist SK Sturm Graz (ab 20.30 Uhr). Diese beiden Teams standen sich u.a. auch im ÖFB-Cupfinale 1997 gegenüber. Damals konnten sich die Grazer durch Tore von Ivica Vastic und Jens Dowe mit 2:1 durchsetzen.