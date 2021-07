Live! Der Saisonstart in der VN.at Eliteliga Vorarlberg

Rotenberg empfängt Rankweil. Röthis trifft auf Austria Lustenau Amateure. Admira Dornbirn spielt gegen Wolfurt.

Das erste Spiel in der neuen Saison von Rotenberg und Rankweil verspricht ein wahres Offensivspektakel zu werden. Beide Vereine setzen voll und ganz auf die Angriffsreihe. Im Vorjahr endeten die zwei direkten Duelle mit 6:3 für die Wälder und 3:2 für Rankweil. Mit Elvis Alibabic, Kevin Bentele und dem Venezuelaner Eduard Torrez verfügt das Team um Neocoach Jürgen Maccani ganz klar über einen der besten Sturmformationen in der Eliteliga. Dazu kommt noch der Brasilianer Paulo Victor, der ebenfalls seine Qualitäten in der Offensive besitzt. Allerdings darf Rotenberg nur fünf der sieben auswertigen Spieler Elvis Alibabic, Kevin Bentele, Paulo Victor, Sebastian Inama, Milan Rakic, Branamir Kokotovic und Eduard Torrez von Beginn an spielen lassen. Zwei Akteure müssen vorerst auf der Ersatzbank Platz nehmen und werden im Laufe der Partie als Geheimwaffe oder „Jolly-Joker“ gebracht. „Das ist unser großer Vorteil. Ich kann von der Ersatzbank aus noch reagieren und jederzeit neue Spieler auf das Spielfeld schicken“, sagt Jürgen Maccani, der natürlich zum Debüt auf einen vollen Erfolg setzt. Rankweil ohne den neuen Abwehrchef Andreas Malin, Mathias Bechter (beide Urlaub), Lukas Widemschek (verletzt) und Elion Kelmendi (fehlende Spielgenehmigung) hofft auf das starke Trio Timo Wölbitsch, Fabian Koch und Mathias Flatz.