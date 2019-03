Live: Das sind die Kandidaten der Grünen für die EU-Wahl

Die Kandidaten der Grünen für die EU-Wahl stehen fest. Am Donnerstagvormittag werden sie bei einer Pressekonferenz im Landesbüro in Bregenz vorgestellt.

Die Grünen Vorarlberg laden am Donnerstagvormittag zu einer Pressekonferenz in ihrem Landesbüro in Bregenz. Anlass ist die Präsentation der Kandidaten für die EU-Wahl. Landessprecher Johannes Rauch präsentiert einen prominenten Vertreter der Vorarlberger Landwirtschaft als Überraschungskandidaten für die anstehende EU-Wahl.