Kern: Opposition "können andere in der SPÖ genauso gut"

Nach der SPÖ-Gremiensitzung trat SP-Chef Christian Kern heute vor die Kameras: Er sehe sich nicht als klassischer Oppositionspolitiker. Er wolle sich nun mit "Verbündeten" den "illiberalen" Bewegungen in Europa entgegenstellen.

SPÖ-Chef Christian Kern wird bei der Suche nach seinem Nachfolger eine zentrale Rolle eingeräumt. Wie er in einem Statement am Rande der sozialdemokratischen Gremiensitzungen kundtat, sei er beauftragt worden die Sondierungen über den künftigen Vorsitzenden zu leiten. Einen Zeitrahmen dafür nannte Kern nicht. Man werde sich die Zeit nehmen, die es brauche.

Spitzenkandidat: Von Partei beauftragt

Bestätigt wurde vom Altkanzler, dass er von seiner Partei beauftragt wurde, als Spitzenkandidat in die EU-Wahl zu ziehen. Als Ziel gab er dabei Platz eins in Österreich und zumindest Platz zwei für die SPE europaweit aus. Kern will sich ja auch dort um die Spitzenkandidatur bewerben.