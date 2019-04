Live: Das ist der "Masterplan Allgemeinmedizin" der Ärztekammer

Die Ärztekammer sieht enormen Handlungsbedarf in der allgemeinmedizinischen Primärversorgung. Am Montagvormittag wird in Dornbirn der erarbeitete Masterplan mit Lösungen präsentiert.

Die allgemeinmedizinische Primärversorgung in Vorarlberg hat enormen Handlungsbedarf, ist sich die Ärztekammer Vorarlberg sicher. Trotz absolut hoher Ärtzezahlen sind nicht genügend Mediziner in diesem Bereich tätig. Da dies mehrere Gründe hat, fordert das Problem auch eine Lösung aus vielfältigen Maßnahmen.

Neuausrichtung geplant Eine Lösung muss her: Allgemeinmediziner aus ganz Österreich ergreifen nun gemeinsam die Initiative und erarbeiteten einen “Masterplan Allgemeinmedizin”. Um über die derzeitige Situation und die künftige Neuausrichtung der Allgemeinmedizin in Vorarlberg zu informieren, lädt die Ärtzekammer zu einem Pressegespräch in Dornbirn.