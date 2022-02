Coronavirus: Die aktuelle Situation in Vorarlberg

Die Zahl der Neuinfektionen in Vorarlberg ist weiter sehr hoch, noch sei keine Entspannung in Sicht, so Landeshauptmann Wallner am Dienstag. Der erhoffte milde Omikron-Verlauf trete aber offenbar ein und dürfte auch anhalten.

Seit 18. Jänner verzeichnet Vorarlberg fast täglich über 1.000 Neuinfektionen, die Inzidenz ist so hoch wie noch nie in den vergangenen zwei Jahren, berichtet, Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher am Dienstag im Pressefoyer. In einzelnen Bundesländern sind die Inzidenzen seit ein bis zwei Tagen bereits rückläufig, das gebe Anlass zur Hoffnung. Von rückläufigen Zahlen könne in Vorarlberg aber nicht die Rede sein.

Die Anzahl der Impfungen in den letzten drei Monaten bezeichnet Grabher als "etwas deprimierend". Gerade im Hinblick auf die neue Omikron-Subvariante sei es "höchste Zeit, sich boostern zu lassen", so Grabher.

Wallner begrüßt Lockerungen

Der Landeshauptmann begrüßt die mit dem Bund vereinbarten Öffnungsschritte: Sobald Lockerungen möglich seien, müssten diese auch gemacht werden - dafür brauche es etwas Mut, so Wallner. Die Aufhebung der 22-Uhr-Sperrstunde sei fällig gewesen und im Handel sei die Ansteckungsgefahr praktisch bei Null, wenn Masken getragen werden.

Freitesten ab fünftem Tag

Landesrätin Rüscher weist darauf hin, dass das Freitesten ab dem fünften Tag seit Montag wieder für alle möglich ist: Künftig erhalte jede positiv getestete Person eine Textnachricht mit Freitest-Möglichkeit ab Tag 5.

"Jetzt handeln, um im Herbst geschützt zu sein"

Die Impfpflicht mache auch mit der auftretenden Omikron-Variante weiter Sinn, betont Rüscher: Die hohe Grundimmunisierung in der Bevölkerung helfe, die aktuelle Mutation und hoffentlich auch künftige Mutationen gut bewältigen zu können. Man wisse noch nicht, welche Mutationen sich im Herbst zeigen könnten. "Wir müssen jetzt handeln, um im Herbst geschützt zu sein", so die Landesrätin.

(VOL.AT)

Das Pressefoyer der Vorarlberger Landesregierung zum Thema "Coronavirus - Aktuelle Situation in Vorarlberg" mit Landeshauptmann Markus Wallner, Landesrätin Martina Rüscher und Landessanitätsdirektor Wolfgang Graber.

