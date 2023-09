Live: Corona, Influenza und RSV - ein aktueller Überblick

Die Statements nach dem Mediengespräch.

Seit Juli 2023 ist Corona keine meldepflichtige Erkrankung mehr. Die Überwachung der epidemiologischen Lage in Österreich ist durch das breit ausgebaute Abwassermonitoring weiterhin gewährleistet. Zusätzlich bietet das SARI-Dashboard einen Überblick über alle Krankenhausaufnahmen mit respiratorischen Atemwegsinfektionen in den Spitälern. Im Rahmen des Mediengesprächs am Montag ab 8.30 Uhr wird ein Überblick über die Entwicklungen rund um Corona, Influenza und RSV sowie die aktuellen Impfempfehlungen gegeben, anschließend folgen die Statements von Rauch und Reich.