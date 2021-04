Live! BW Linz und GAK als Favorit, Corona bei Austria Wien

Mit zwei Partien wird der 23. Spieltag in der 2. Liga am Mittwoch abgeschlossen

Grund dafür sind mehrere Corona-Fälle bei Young Violets Austria Wien, deren Zahl sich in den letzten Tagen stetig erhöht hat und bei der heutigen Spieltagstestung ebenfalls zwei neue positive Fälle aufgetreten sind. Damit stehen COVID-bedingt mittlerweile 12 Spieler nicht zur Verfügung.

Aufgrund der Entwicklung der positiven Fälle, der anstehenden stundenlangen Busfahrt sowie einem Antrag auf Spielverschiebung durch beide Klubs wird das Spiel an einem anderen Termin angesetzt. Ein Nachtragstermin wird schnellstmöglich festgelegt. Das Spiel zwischen Young Violets Austria Wien und FC Wacker Innsbruck in der 24. Runde der 2. Liga bleibt vorerst mit Samstag, den 17.04.2021 um 14.30 Uhr terminiert. Das Spiel der Tipico Bundesliga zwischen spusu SKN St. Pölten und FK Austria Wien findet wie geplant am Samstag, den 17.04.2021 um 17.00 Uhr statt.