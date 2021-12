Live: Bundeskanzler Nehammer tritt sein Amt an

Live ab 10.30 Uhr findet die Pressekonferenz zum Amtsantritt des neuen Bundeskanzlers Karl Nehammer statt.

Von Van der Bellen angelobt

Das Kabinett Nehammer ist im Amt. Am Montag gelobte Bundespräsident Alexander Van der Bellen den bisherigen Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) als neuen Bundeskanzler an, zusammen mit den nach dem Politik-Rückzug Sebastian Kurz neuen ÖVP-Regierungsmitgliedern. Der Präsident gab der Regierung den Auftrag mit auf den Weg, in der Corona-Krise keine falschen Erwartungen zu wecken und abgestimmt gemeinsam zu agieren. Nehammer übernahm das Amt mit einer Dialog-Ansage.