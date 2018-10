Live: Britische Prinzessin Eugenie heiratet heute in Windsor

Die britische Prinzessin Eugenie (28) heiratet am Freitag ihren langjährigen Freund Jack Brooksbank (32).

Das Fest dürfte Erinnerungen an die Hochzeit von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) am 19. Mai wecken. Genau wie ihr Cousin hat sich Eugenie die St.-Georges-Kapelle von Schloss Windsor für ihre Trauung ausgewählt. Das Paar plant sogar eine Kutschfahrt durch die Stadt, dazu werden Tausende Schaulustige erwartet. Übertragen wird das Event beim britischen Sender ITV und per Livestream in den Social-Media-Kanälen des Königshauses.