Live: Bayern München gegen den FC Barcelona in der Champions League

Duell der Giganten im Viertelfinale der Champions League 2020 zwischen dem deutschen Rekordmeister Bayern München und dem FC Barcelona.

Können die Bayern nachlegen? Nach dem spektakulären Halbfinaleinzug von RB Leipzig gegen Atletico Madrid beim Champions-League-Finalturnier will auch die Nummer 1 des deutschen Vereinsfußballs im zweiten deutsch-spanischen Viertelfinalduell in Lissabon gegen den FC Barcelona jubeln. Bayern-Angreifer Thomas Müller blickt der Kraftprobe der beiden europäischen Schwergewichte am Freitagabend (21.00 Uhr/Sky) im Estádio da Luz mit großer Zuversicht entgegen.