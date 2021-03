Live aus der Kammgarn – Hosea Ratschiller: Ein neuer Mensch, powered by VOL.AT

Am Freitag, um 20 Uhr, gastiert Hosea Ratschiller, dreifacher Gewinner des Österreichischen Kabarettpreis, via VOL.AT-Stream aus der Kammgarn in den Vorarlberger Wohnzimmern.

Hosea Ratschiller auf der Suche nach der neuen Normalität: Zuhause ist Ordnung. Halbwegs. Ehrlich gesagt ist ziemlich Chaos. So geht es nicht weiter. Das weiß jedes Kind. Die Großen wissen es auch. Und reden sich raus. Am besten geht das mit Humor. Da kommt der Ratschiller ins Spiel. Seine Spezialität ist das "Einetheatern". Das ist Österreichisch und heißt, er steigert sich in Sachen hinein. Diesmal in seine eigene Wohnung. Dort war heute einiges los. Der Sex wurde erfunden und abgeschafft. Der Sozialstaat wurde erfunden und abgeschafft. Ein Brot wurde in einen Igel verwandelt. Und über all das wollen wir abends lachen. Dann können wir besser schlafen. So einfach ist das. Geht doch eh.