Live! Alle Spiele, Tore, Ergebnisse im Amateurfußball

Am Samstag stehen von der Eliteliga Vorarlberg bis zur 5. Landesklasse, die Akademie Vorarlberg und im Frauenfußball wichtige Partien an.

Alle Spiele, Tore, Ergebnisse, Fotos, Videos im VOL.AT Livecenter

Mit Vorarlbergligist SC Admira Dornbirn (9 Siege), SPG Großwalsertal (1. Landesklasse 7 Siege) und SW Bregenz 1b (4. Landesklasse 8 Siege) sind noch drei Mannschaften im Vorarlberger Amateurfußball mit dem Maximum an Punkten an der Tabellenspitze. Während VL-Spitzenreiter Admira Dornbirn im Heimspiel gegen VfB Bezau diese imposante Erfolgsbilanz höchstwahrscheinlich von der Papierform her verlängern wird, haben Großwalsertal (in Doren) und SW Bregenz 1b (gegen den Zweiten Lauterach 1c) schwere Aufgaben um die Siegesserie fortzusetzen. Admira Dornbirn (27 Punkte) und Egg (23) spielen bisher in einer eigenen Liga. Egg steht in Feldkirch aber unter Zugzwang.