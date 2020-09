Live! Alle Spiele, Tore, Ergebnisse im Amateurfußball

Am Samstag gibt es in allen Spielklassen des Landes ab der Eliteliga bis zur 5. Landesklasse gute Partien. Im VOL.at Livecenter verpassen die User keine Treffer, Fotos, Videos und Resultate

Nur zwei Partien stehen in der Eliteliga Vorarlberg auf dem Programm. VL-Spitzenreiter Admira Dornbirn ist zum Zuschauen verdammt. Topspiel auch in der 1. Landesklasse Riefenberg und Großwalsertal stehen sich gegenüber.

Heute: Zima FC Rotenberg (in Langenegg) – SV Gaißau, 12.30, Macanovic; Dietrich Luft&Klima SC Hohenweiler – FC Baldauf Doren, 16, Winsauer; SPG Burtscher Großwalsertal (in Sonntag) – Fliesen Jams FC Riefensberg, 17, Mutlu; Unterberger Automation FC Nüziders – Tischlerei Drißner FC Klostertal, 17, Heiss; Vollbad FC Götzis – FC Raiffeisen Viktoria Bregenz, 17, Krizic; Sonntag: Ruech Recycling RW Langen – SK Bürs, 15, Krizic; Gestern spielte: World-of-Jobs VfB Hohenems 1b – BayWaLamag FC Thüringen 2:0 (1:0), Torfolge: 6. 1:0 Deni Gluhacevic, 66. 2:0 Deni Gluhacevic;

Heute: SPG Burtscher Großwalsertal 1b (in Sonntag) – Maldoner Elektrotechnik FC Hard 1b, 14, Smlatic; SV Brauerei Frastanz 1b – Sport Haschko FC Sulzberg 1b, 15, Jovanovic; Elektro Graf SC Hatlerdorf 1b – FC Eintracht Bremenmahd, 17.30, Lucic; Sonntag: SW Bregenz 1b (Neuamerika) – Erne FC Schlins 1b, 15, Stefania; Gestern spielte: SPG Göfis/Satteins 1b – FC Nenzing 1b 2:3 (0:3), Torfolge: 4. 0:1 Maximilian Lässer, 8. 0:2 Simon Maier, 42. 0:3 Simon Maier, 56. 1:3 Thomas Eberle, 76. 2:3 Johannes Bauer; Intemann FC Lauterach 1c – FC Raiffeisen Viktoria Bregenz 1b abgesagt

Heute: FC Lustenau 1907 1c – Unterberger Automation FC Nüziders 1b, 11, Stefania; SV frigo Ludesch 1b – SC Montafon Vandans, 14.30, Tezcan; Fohrenburger Rätia Bludenz 1b – Peter Dach FC Koblach 1b, 15, Borodenko; SPG Rankweil/Brederis Juniors (in Brederis) – Schnitzelhaus SC Tisis 1b, 15.15, Tschann; FC Beschling Bettler Äule – SK Bürs 1b, 16, Mavili; SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b – SK CHT Austria Meiningen 1b, 17, Romano; World-of-Jobs VfB Hohenems Juniors – BayWaLamag FC Thüringen 1b, 18.30, Holzknecht; Dietrich Luft&Klima SC Hohenweiler 1b – FC Raiffeisen Au 1b, 13.45, Balac; SC Mühlebach – SC Austria Lustenau Juniors, 17, Bartolini; SPG SV Buch 1c – SV Gaißau 1b, 17, Gasevic; Zima FC Rotenberg 1c (in Langenegg) – KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau 1b, 17.30, Alibabic; Sonntag: SPG Egg/Andelsbuch 1c (in Andelsbuch) – SPG Riefensberg/Krumbach 1b, 16, Holzknecht; Eco Park FC Hörbranz 1b – Mevo FC Schwarzenberg 1b, 17.15, Macanovic; Ruech Recycling RW Langen 1b – SPG Kennelbach/Wolfurt 1c, 17.15, Petrovic;