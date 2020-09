Live! Alle Spiele, Tore, Ergebnisse im Amateurfußball

Am Samstag stehen ab der VN.at Eliteliga bis zur 5. Landesklasse, inklusive der Frauen Vorarlbergliga und Akademie-Spielen jede Menge an Partien auf dem Programm. Im VOL.at Livecenter verpassen Sie keine Treffer, Fotos, Videos und Resultate mit Tabellen.

Alle Spiele aller Ligen, alle Tore, Ergebnisse von den Samstag-Partien

Vorarlbergs Amateurfußballer sind im Dauerstress. In den nächsten sieben Tagen müssen die Kicker aller Unterhausligen gleich dreimal ran und dann wird sich schon langsam die Spreu vom Weizen trennen. An diesem Spieltag in der Vorarlbergliga treffen vier der fünf Erstplatzierten in den direkten Duellen aufeinander.