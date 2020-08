Live! Alle Absagen, Spiele, Tore, Ergebnisse im Amateurfußball

Im Ländle-Unterhaus gibt es am Samstag wichtige Partien ab der Eliteliga bis zur 5. Landesklasse inklusive der Auftakt der Akademie Vorarlberg. Im VOL.AT Livecenter verpassen die User keine Tore und Resultate.

LIVE alle Spiele, Tore, Ergebnisse von der Eliteliga bis zur 5. LK

Das Hofsteigderby in der VN.at Eliteliga Vorarlberg verspricht viel Brisanz. Aber auch in allen anderen Spielklassen des Landes sind die Kicker gefordert und haben englische Wochen in den Beinen.