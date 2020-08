Alle Spiele, Ergebnisse, Tore von der Eliteliga bis zur 5. Landesklasse

Am Samstag waren im Vorarlberger Amateurfußball sämtliche Spielklassen im Einsatz. Im VOL.AT Livecenter gibt es die Endstände aller Partien im Unterhaus mit Fotos und Videos.

Vier Meisterschaftsspiele plus ein Match im Rahmen des Uniqa VFV Cup, die Vorarlberger Amteurfußballer müssen in sechzehn Tagen fünf Pflichtpartien bestreiten. Das Unterhaus ist schon zu Beginn der neuen Meisterschaft im Dauerstress. Mit Tabellenführer Admira Dornbirn, Egg und Feldkirch sind nur noch drei der sechzehn Vorarlbergligavereine ohne Niederlage.

Nach drei Spieltagen steht das Team um Admira-Langzeitcoach Herwig Klocker (50) als einzige Mannschaft mit dem Maximum an Zählern an der Tabellenspitze. Im Heimspiel gegen Andelsbuch hofft der Spitzenreiter ohne den langzeitverletzten Kürsat Genctürk (Kreuzbandriss) und Daniel Böhler (Muskeleinriss im Oberschenkel) auf die nächsten drei Punkte. „Wir wollen so lange wie möglich die Erfolgsserie verlängern und im Aufstiegskampf dabei bleiben. Unsere Offensive ist besser als die der Wälder und wir haben schon viel Selbstvertrauen getankt“, so Admira Dornbirn Coach Herwig Klocker. Die Dornbirner stellen den besten Angriff und die stabilste Abwehr der V-Liga.