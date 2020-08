Live! Alle 18 Spiele, Tore und Ergebnisse im VFV Cup

18 der insgesamt 32 Partien im Rahmen der zweiten Runde im heimischen Pokalbewerb stehen heute auf dem Programm. Auf VOL.AT gibt es im Livecenter alle Tore und Resultate.

Alle 18 Cupspiele der zweiten Runde im VOL.AT Livecenter

Neben dem strengen Terminkalender in der Meisterschaft in allen Spielklassen des Landes wird auch der heimische Pokalbwerb im Rahmen des zweiten Spieltages mit allen Vereinen aus den höchsten Ligen gespielt.

SW Bregenz bekommt es mit dem Spitzenreiter aus der Landesliga, FC Sulz zu tun. „Wir werden die Besten auf das Feld schicken und wollen dort nicht nur gewinnen auch eine starke Leistung zeigen“, so SW Bregenz Trainer Michael Pelko. Für die Bodenseestädter ist es die Generalprobe vor dem ÖFB-Pokalhit gegen RB Salzburg. Dementsprechend wird Bregenz in Sulz schon unter großen Wettkampfbedingungen auftreten.

Auf eine Cupsensation hofft auch Vorarlbegligaklub SC Fußach gegen den Dornbirner SV. „DSV ist eine starke Truppe mit viel Qualität, aber im Cup herrschen andere Gesetze. Wir sind Außenseiter und wollen so lange wie möglich die Null halten und dann ist alles möglich“, sagt Fußach Coach Jürgen Maccani. Während Fußach in der Meisterschaft zuletzt drei Siege in Serie eingefahren hat, sind die Haselstauder noch immer ohne Saisonerfolg. Schon vor einem Jahr im Cup Achtelfinale hatte der DSV in Fußach viel Mühe und gewann erst im Elfmeterschießen mit viel Glück.