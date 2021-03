Live: Aktuelles zum Arbeitsmarkt in Österreich

Heute ist um 11 Uhr eine Pressekonferenz mit Finanzminister Blümel, Umweltministerin Gewessler, Arbeitsminister Kocher und Wirtschaftsministerin Schramböck angesetzt.

Die Coronakrise hat zu den höchsten Arbeitslosenzahlen in der Zweiten Republik geführt. Im Jahr 2020 waren im Schnitt 467.000 Menschen ohne Job, ein Plus von rund 29 Prozent gegenüber 2019. Mitte März gab es 468.500 Arbeitslose und AMS-Schulungsteilnehmer. Laut IHS- und Wifo-Prognose könnte bis 2024 das Arbeitslosen-Vorkrisenniveau erreicht sein. "Das große Ziel von uns ist, früher dort zu sein", so der Arbeitsminister. "Am Arbeitsmarkt wird es eine Zeit lang dauern bis die Krise vollständig verdaut ist."