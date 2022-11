Live ab 9 Uhr: Ende der Altersdiskriminierung bei Kreditvergabe

Justizministerin Alma Zadić, Konsument:innenschutzminister Johannes Rauch und die vorsitzende Präsidentin des Österreichischen Seniorenrats, Ingrid Korosec, stellen am heutigen Dienstag die Novelle des Hypothekar- und Immobilienkreditgesetzes vor, mit der die Diskriminierung bei Kreditvergaben an ältere Menschen beendet wird.

Das Alter dürfe nicht dazu führen, dass Menschen schlechter behandelt werden, betonte Justizministerin Alma Zadić. Bei der Vergabe von Krediten seien ältere Menschen mit Problemen konfrontiert. Deshalb wurde an einer Novelle des Hypothekar- und Immobilienkreditgesetzes gearbeitet, kündigte Zadić Verbesserungen bei der Vergabe von Krediten an ältere Menschen an.