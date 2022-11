Live ab 12 Uhr: Neues vom Ministerrat

Wir übertragen ab 12 Uhr via Livestream die Pressekonferenz nach dem heutigen Ministerrat.

Budgetplus für Bereiche Frauen und Gleichstellung

Die im Budget des Bundeskanzleramts angesiedelten Bereiche Frauen und Gleichstellung weisen Auszahlungen in der Höhe von insgesamt 24,3 Mio. Euro aus, was einem Plus von 5,9 Mio. Euro bzw. 32 Prozent entspricht. Diese kommen insbesondere der Finanzierung von Start- und Übergangswohnungen für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder (+3 Mio. €) und den Frauen- und Mädchenberatungsstellen (+1 Mio. €) zugute. Außerdem schlägt das von den Fallzahlen abhängige Entgelt sowie die Inflationsabgeltung für die mit den Opferschutzeinrichtungen abgeschlossenen Verträge mit einer Steigerung von +1,9 Mio.€ zu Buche.