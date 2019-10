Live ab 11 Uhr: Neuauflage von Schwarz-Grün?

Bregenz - ÖVP und Grünen haben sich am Donnerstagvormittag getroffn um Themen und die Regeln für die Koalitionsverhandlungen festzulegen.

Nach der Vorarlberger Landtagswahl haben die Sondierungsgespräche von ÖVP-Chef Landeshauptmann Markus Wallner bereits ein Ergebnis gebracht: Grüne und ÖVP haben am Donnerstag in ein "vertiefendes Gespräch" geführt und werden voraussichtlich ab Montag in Regierungsverhandlungen einsteigen.

Live ab 11 Uhr: Statement von Wallner und Rauch

Am Donnerstag soll der Fahrplan festgelegt werden, ab Montag werde über Inhalte gesprochen, so Grünen-Landessprecher Johannes Rauch nach einem zweistündigen Gespräch mit dem Landeshauptmann. Die Gesprächsrunde am Donnerstag werden bereits die Verhandlungsteams der beiden Parteien führen. Für die ÖVP werden außer Wallner auch Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser, Klubobmann Roland Frühstück sowie Landesgeschäftsführer Dietmar Wetz am Tisch sitzen. Für die Grünen verhandeln Rauch, Landesrätin Katharina Wiesflecker, der wahrscheinlich zukünftige Klubobmann Daniel Zadra sowie die Dornbirner Stadträtin Juliane Alton. Die Grünen arbeiten mit der Vorarlberger ÖVP bereits seit 2014 auf Regierungsebene zusammen.