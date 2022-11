Live ab 11.15 Uhr: Land will zusätzliche Millionen von den VKW

Wie ein 96 Jahre alter Vertrag die nächsten 31 Jahre jährlich 21 Millionen Euro bringen soll: Das Pressefoyer ab 11.15 Uhr live auf VOL.AT.

Am Dienstag beschließt die Landesregierung die Ablöse weiterer Heimfallsrechte des Landes Vorarlberg durch die illwerke vkw AG. Die Vorlage wird dann an den Landtag weitergereicht, der Beschluss soll in der Sitzung am 15. Dezember 2022 fallen.