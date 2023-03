Live ab 10:30 Uhr: Stand beim Damen-Slalom

Die Frauen fahren am Samstag den letzten Slalom der Saison.

Bei den Frauen sind alle Entscheidungen gefallen. Mikaela Shiffrin hat sowohl die große Kristallkugel als auch die Slalom- und Riesentorlauf-Wertung bereits in der Tasche. Die Frauen fahren am Samstag (10.30/13.30 Uhr) den Torlauf, am Sonntag (9.00/12.00 Uhr) steht der Riesentorlauf auf dem Programm.