Live ab 10:30 Uhr: Finale im Wahlkampf der ÖVP

Am Freitag um 10:30 Uhr laden Spitzenkandidat Sebastian Kurz und die ÖVP zum Wahlkampf-Finale in die Bundesparteizentrale ein. Dann heißt es "Auftakt zur Schlussoffensive" bei der Volkspartei.

Seitdem der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz am 18. Mai den Entschluss einer Neuwahl offiziell verkündet hat, wird um Wählerstimmen geworben. Etwas mehr als vier Monate später begehen die meisten Parteien am Freitag nun ihren Wahlkampfabschluss. Die ÖVP lädt dazu ab 10:30 Uhr in die Bundesparteizentrale zu ihrem "Auftakt zur Schlussoffensive".