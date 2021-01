Live ab 10 Uhr: Stand bei der Damen-Abfahrt in Crans Montana

Am Samstag steht eine zweite Damen-Abfahrt in Crans Montana auf dem Programm.

Liveblog

Es ist das vorletzte Speed-Wochenende vor den Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo, nächste Woche wird noch Abfahrt und Super-G in Garmisch-Partenkirchen gefahren.

Hinsichtlich einer WM-Nominierung haben nach den Ausfällen von Ortlieb und Nicole Schmidhofer im ÖSV-Team in der Abfahrt neben Tippler wohl auch Venier und Siebenhofer gute Karten, im Super-G haben nach einer "Nullnummer" in Val d'Isere in St. Anton Tippler, Ariane Rädler und Venier mit Top-Ten-Rängen angeschrieben.