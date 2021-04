Live ab 10 Uhr: So geht es an den Schulen weiter

Was die Öffnungen für die Schulen im Detail bedeuten, gibt Bildungsminister Heinz Faßmann in einer Pressekonferenz bekannt.

Präsenzunterricht ab 17. Mai

Ab 17. Mai wird auch an den Schulen gelockert. Es wird wieder durchgehend auf Präsenz gesetzt. Die Klassenteilungen für Kinder und Jugendliche nach der Volksschule sind also zu Ende. Das heißt, die Klassen werden wieder geschlossen anwesend sein und nicht mehr geteilt. An den Volksschulen gilt diese Regel bereits jetzt. Drei Mal pro Woche wird getestet