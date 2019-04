Live ab 10 Uhr: Raiffeisen Landesbank zieht Bilanz für 2018

Die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg zieht Bilanz für 2018.

Die Raiffeisen Landesbank (RLB) erreichte 2017 ein Betriebsergebnis von 20,6 Mio. Euro (2016: 16,0 Mio.; plus 29,2 Prozent). Das Ergebnis nach Risiko (EGT) betrug im Jahr 2017 25,0 Mio. Euro (2016: 10,1 Mio.; plus 148,6 Prozent), aus dem ein Jahresüberschuss in Höhe von 18,8 Mio. Euro (2016: 10,9 Mio.; plus 72,2 Prozent) resultierte. Ob im vergangenen Jahr diese Ergebnisse gehalten werden konnten, erklärt der Raiffeisenvorstand rund um Wilfried Hopfner ab 10 Uhr. Vor einem Jahr war der Ausblick auf das Jahresergebnis noch vorsichtig positiv, erwartete jedoch einen Rückgang beim EGT von gut einem Drittel.