Live ab 10.45 Uhr: Mehr Kassenstellen und besserer Medikamentenvorrat

Die Regierung trifft sich am Dienstag zum traditionellen Sommerministerrat. Dabei will man die Gesundheitsreform ein Stück voranbringen.

"Fünf-Punkte-Plan" wird präsentiert

Bis in die Nacht wurde dem Vernehmen nach verhandelt, die Details will die Regierung Dienstag zu Mittag nach dem Ministerrat als "Fünf-Punkte-Plan" präsentieren. Anders als in vergangenen Jahren hat sich die türkis-grüne Koalition für ihren Sommerministerrat heuer keinen besonderen Treffpunkt ausgedacht, die Regierungssitzung wird wie üblich im Kanzleramt in Wien abgehalten.