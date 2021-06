Live ab 10.30 Uhr: Wie ist die Situation am Arbeitsmarkt?

Ab 10.30 Uhr im Livestream: Pressekonferenz mit Arbeitsminister Kocher zum Thema "Aktuelles zum Arbeitsmarkt".

Ab 10.30 Uhr findet eine Pressekonferenz zum Thema "Aktuelles zum Arbeitsmarkt" mit Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) statt. Kocher will am heutigen Dienstag bei einem Treffen mit den Sozialpartnern auf eine Verlängerung der Corona-Kurzarbeit einigen. Die Phase 4 für die Kurzarbeit während der Coronakrise läuft Ende Juni aus. "Es wäre gut, wenn es bald Planungssicherheit für die Unternehmen und die Arbeitnehmer gibt", so Kocher. Details zur geplanten Verlängerung der Corona-Kurzarbeit, etwa die Laufzeit, wollten der Arbeitsminister und die Sozialpartner vor dem Verhandlungstermin nicht verraten.